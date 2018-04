Deputatii au respins motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Culturii

Mihai Ivascu

Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Culturii, Mihai Ivascu, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 94 voturi "pentru", 159 de voturi "impotriva" si 7 abtineri.



Motiunea - semnata de 108 parlamentari ai grupurilor PNL, USR si PMP - a fost dezbatuta marti in plenul Camerei Deputatilor.



La dezbateri, ministrul Culturii a declarat ca liberalii ar trebui sa se gandesca cum ar fi votat Bratianu o motiune cu asemenea miza. El a sustinut ca la preluarea mandatului de la fostul ministru al Culuturii, Lucian Romascanu, a constatat ca nu exista o strategie unitara, bazata pe o conceptie clara si teme principale ale modului de aniversare a Centenarului.



"Prezenta motiune este despre trezirea la realitate, in ultimul ceas, a ministrului Culturii si a guvernantilor actuali sa faca ceva pentru ca romanii sa poata celebra Centenarul Marii Uniri asa cum se cuvine. (...) In acest context, deputatii Opozitiei considera necesara o dezbatere publica avand ca tema gasirea de solutii pentru reconsiderarea unui plan national dedicat Centenarului Marii Uniri", se arata in textul motiunii.



"Am constatat cu tristete si ingrijorare ca experienta dumneavoastra de director de teatru binecunoscuta nu o puteti demonstra si in activitatea Ministerului", ii transmit initiatorii motiunii ministrului Culturii.



Ei mai spun ca actiunile si declaratiile ministrului Culturii au demonstrat "incoerenta actului de guvernare" privind Centenarul si acuza lipsa de transparenta a ministerului, blocajul institutional, lipsa dialogului cu Parlamentul si a strategiei de dezvoltare.



In textul motiunii este amintit faptul ca George Ivascu nu a dat curs niciunei invitatii de a participa la discutii in Comisia de cultura din Camera Deputatilor.



