Deputatii hotarasc astazi soarta Autostrazii Unirii. Fara aceasta sosea, Moldova risca sa ramana, in continuare, izolata

Numărul 1 mondial, Simona Halep, a câştigat 7.409.564 dolari în 2018, ea impunându-se în acest an la Roland Garros, Shenzhen şi Montreal şi a jucat finale la Australian Open, Roma şi Cincinnati.Pe locul secund în clasamentul dat publicităţii de WTA se află daneza Caroline Wozniacki, campioana de la ...

Vasi Radulescu, medic si autorul cartii "Draga inima", a realizat o lista in 50 de puncte. Iata lista realiza...

Pompierii continua sa actioneze pentru stingerea incendiului izbucnit marti dimineata la depozitul de masini dezmembrate de la marginea Craiovei, in cartierul Bariera Valcii, acestia reusind in cursul noptii sa reduca din suprafata flacarilor.

Alegerile de la mijloc de mandat au adus o schimbare de 180 de grade in viata Alexandriei Ocasio-Cortez, care, in mai putin de cinci luni, a trecut de la a servi cocteiluri intr-un bar new-yorkez la statutul de cea mai tanara femeie aleasa in Congresul SUA, la doar 29 de ani.