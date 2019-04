Deputatul Angel Tilvar sprijina abordarea regionala integrata, in lupta impotriva traficului de persoane

Deputatul Angel Tîlvăr sprijină abordarea regională integrată, în lupta împotriva traficului de persoane: ”Consider că, luptând cu un fenomen transfrontalier, politica regională este mai presus de orice, un instrument de dezvoltare, care are valoarea adăugată a unui efect de propagare și reorganizare.”

Coordonatorul Grupului pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României, domnul deputat Angel Tîlvăr, a participat astăzi, 3 aprilie 2019, la seminarul regional “Consolidarea capacităţii naţionale şi regionale în domeniul combaterii traficului de persoane în scopul comiterii de infracţiuni în Europa de Sud-Est”, organizat de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), în colaborare cu Ministerul francez al Afacerilor Externe şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP).

Seminarul reunește reprezentanți ai statele de origine, de tranzit şi de destinaţie din regiunea Europei de Sud-Est şi din Uniunea Europeană, cu scopul de a găsi soluții comune pentru dezmembrarea rețelelor criminale transnaționale, îmbunătățirea capacităților statelor și consolidarea canalelor de interacțiune și informare.

“Premisa de la care trebuie să pornească orice politică publică este obținerea de date și informații concrete, transpuse apoi în politici publice viabile și adecvate. Eforturile regionale sunt deosebit de importante în această luptă, deoarece cercetările noastre arată că majoritatea victimelor sunt traficate aproape de casă, iar traficanții lor sunt deseori conaționali sau cetățeni din regiune. Țara noastră are un interes vital în implicarea concretă în procesul de combatere a activităților de trafic de persoane. Consider că, luptând cu un fenomen transfrontalier, politica regională este mai presus de orice, un instrument de dezvoltare, care are valoarea adăugată a unui efect de propagare și reorganizare”, a subliniat, în intervenția sa, domnul Angel Tîlvăr, accentuând importanța unei abordări integrate a traficului de persoane.