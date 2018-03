Deputatul Camelia Gavrila, despre spitalele regionale de urgente: "Necesitatea lor este mai importanta ca oricand"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prof. dr. Camelia Gavrila, presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, subliniaza importanta SPITALELOR REGIONALE DE URGENTE, considerate o prioritate sociala si politica. In ultimele zile regasim insistent si ingrijorator, in spatiul public, o serie de informatii despre starea actuala a spitalelor, despre dotarea precara, management discutabil, ezitari si imperfectiuni in demersul terapeutic. Dincolo de aceste probleme cunoscute si aflate pe agenda Ministerului Sanatatii, se contureaza anumite rezerve si ingrijorari in legatura cu realizarea spitalelor regionale de urgente, rezerve mentionate public in urma unor intrevederi intre comisarul european Corina Cretu si premierul Viorica Dancila la Brux ...