Deputatul care a ajutat PSD-ul sa treaca Codul Penal in Parlament a incetat din viata! 

Unul dintre deputatii care au contribuit decisiv la votarea modificarilor Codului Penal a incetat din viata! Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania (CRLR) transmite regrete la moartea deputatului Miron Ignat, reprezentantul acestei minoritati in Parlament, si spune ca acesta a fost un foarte bun diplomat si strateg, reusind sa consolideze si sa dezvolte organizatia. Miron Ignata fost unul dintre cei 9 deputati ai minoritatilor care au asigurat, pentru PSD si ALDE, majoritatea necesara pentru votarea Codului Penal. In luna mai 2017, Miron Ignat a spus intr-un interviu acordat agentiei ruse de presa TASS ca "romanii se spala in troaca", acuzand poporul roman ca are o igiena precara. El a mai spus ...