Deputatul iesean Camelia Gavrila atrage atentia asupra crizei resurselor umane inalt calificate – cauze, vulnerabilitati si solutii 

Prof. dr. Camelia Gavrila, presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, semnaleaza o problema pe care mediul economic, domenii de activitate diverse, antreprenorii din Romania o resimt din ce in ce mai acut, si anume incapacitatea de a identifica in piata resursa umana necesara. De asemenea, deputatul iesean subliniaza faptul ca problema cu care ne confruntam este cauzata mai ales de fenomenul migratiei, intrucat Romania are posibilitatea si resursele institutionale sa isi pregateasca specialistii de care are nevoie, dar nu a gasit pana acum mijloacele de a-i motiva pe cetatenii sai sa munceasca si sa se realizeze profesional in Romania. „In calitate de presedinte al Comisiei pentru invatamant ...