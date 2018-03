Deputatul iesean Camelia Gavrila: Studiul limbilor straine - premisa a educatiei moderne, conditie a multiculturalismului european

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prof. dr. Camelia Gavrila, presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, atrage atentia asupra necesitatii si semnificatiilor majore ale studiului limbilor straine in cadrul invatamantului preuniversitar, acesta fiind unul dintre atuurile incontestabile ce determina o integrare in societati multiculturale, o insertie rapida a tinerilor pe piata muncii, la un nivel superior de salarizare. De asemenea exista ingrijorarea cu privire la demersul actual si de reformare a planurilor-cadru pentru liceu, care vizeaza, in unele variante, diminuarea numarului de ore alocate saptamanal limbii moderne 2 (L2), propunere ce ignora contextul european actual si poate reduce sansele tinerilor de inser ...