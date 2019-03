Deputatul iesean Petru Movila: Am initiat o lege privind constructia Autostrazii Unirii! Guvernul nu se mai poate opune

Petru Movila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul iesean Petru Movila a sustinut, in aceasta zi, o declaratie de presa referitor la proiectul constructiei autostrazii Iasi-Tg. Mures. ''Este clar ca statul roman nu mai poate da inapoi cu autostrada Iasi-Tg. Mures. Autostrada, ca urmare a initiativei mele, a devenit lege! Ministerul si Guvernul sunt obligati sa o construiasca, deoarece in lege avem un buget care trebuie alocat obligatoriu pentru constructia autostrazii. Alocarea bugetului de stat pentru studiile de fezabilitate a fost posibila datorita activitatii mie, deoarece am initiat acel amendament la bugetul de stat. Am observat ca oamenii, societatile comerciale, ONG-urile isi intrerup activitatea, acum statul roman NU se mai p ...