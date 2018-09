Deputatul iesean Tudor Ciuhodaru vine cu vesti bune pentru copiii ce sufera de aceasta boala: "De acum vor beneficia gratuit de cel mai bun tratament"

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Copiii cu diabet vor avea o sansa la o viata normala. „Adoptat. O veste buna pentru toti copiii ce sufera de diabet. De acum vor beneficia gratuit de cel mai bun tratament. De acum vor avea sansa la o viata normala. Prin noua incadrare legislativa vor putea beneficia de un program special de tratament. Concret in cadrul programului national pentru diabetul zaharat am initiat pentru prima data in Romania un program destinat tratamentului juvenil. Acesta prevede ca toti copiii cu aceasta boala sa beneficieze gratuit de: 1. senzori pentru monitorizarea continua a glicemiei; 2. pompe de insulina prevazute cu sistem integrat de monitorizare a glicemiei. Prin introducerea in programul de tratament a ...