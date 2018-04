Deputatul iesean Vasile Citea: Abandonul scolar, defectul sistemului de invatamant! 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judetul Iasi – unul in care riscul abandonului scolar creste de la un an la altul, mai ales in zonele sarace, in comunitatile indepartate de centrul urban. In judet, rata abandonului afecteaza cu precadere invatamantul gimnazial. Conform ultimelor date, in acest an scolar, aproape o mie de copii se afla sub riscul abandonului scolar (comparativ cu 303, respectiv 0,4%, care au abandonat studiile anul trecut). Iar motivele sunt multe: fie nivelul redus de educatie al parintilor , fie provenienta din familii dezorganizate si defavorizate, fie parinti plecati la munca in strainatate, copii institutionalizati sau familii de romi. Insa una dintre cauzele principale o constituie saracia: copiii n-au cum sa vina la scoala f ...