Deputatul iesean Vasile Citea: "Da, incepand de azi, sportul romanesc va putea fi finantat"

Miercuri, 28 martie 2018, in sedinta de plen si vot final a Camerei Deputatilor s-a dezbatut propunerea legislativa PLX-274/2017, sub forma Legii de aprobare a O.U.G. 38/2017, privind modificarea si completarea Legii Educatiei Fizice si a Sportului. Ajunsa la promulgare inca de anul trecut, aceasta lege a fost intoarsa in comisiile parlamentare pentru reexaminare de catre Presedintele Romaniei invocandu-se anumite aspecte de procedura in ceea ce priveste 3 puncte din aceasta propunere legislativa. Astazi, Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala, a trimis din nou la promulgare legea deja mentionata in forma adoptata de Senatul Romaniei, acest fapt insemnand efectiv un balon de oxigen pentru tot sportul romanesc.