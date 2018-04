Deputatul iesean Vasile Citea: "Institutul Inimii din Iasi a supravietuit!"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul PSD de Iasi Vasile Citea a facut un anunt important legat de situatia Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi. Acesta a aratat ca s-au purtat discutii cu reprezentantii Guvernului, iar solutia este una favorabila, existand "date certe ca sumele necesare vor putea fi deblocate". Astfel, in viitorul apropiat, unitatea medicala va fi reabilitata si pusa din nou la dispozitia pacientilor. "Dragi colegi, Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi, sau “Institutul Inimii” cum mai este cunoscut isi va continua activitatea reusind sa salveze, in continuare, vieti. Este de notorietate faptul ca, in noaptea de 10 spre 11 aprilie, un incendiu la etajul nr. 6 al institutului a paralizat temporar ...