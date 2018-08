Deputatul Ion Stelian spune ca primarul Fagadau a avut o reactie deplorabila fata de initiativa "Fara penali in functii publice"

Deputatul Ion Stelian susţine că primarul Constanței, Decebal Făgădău, a refuzat să semneze inițiativa "Fără penali în funcții publice". Deputatul critică atitudinea lipsită de curaj şi reacţia deplorabilă a edilului Constanţei, în momentul în care I s-a propus să acorde o semnătură de susţinere pentru această campanie cetăţenească.“Am fost personal la ședința de consiliu local pentru a-i oferi toate informațiile legate de această inițiativă și pentru a-i solicita semnătura de susținere. N-a vrut nici măcar s-o vadă și cu atât mai puțin s-o semneze. Nu aveam de gând să comentez public acest refuz câtă vreme am înțeles că este vorba despre o dispoziție de partid, care nu mă mira. Este adevărat că, la un moment dat, chiar am crezut că primarul Constanței poate ieși din linia partidului condus de infractorul Dragnea Liviu. A părut s-o facă atunci când Gabriela Firea a încercat să se cațere pe faima Simonei Halep. Acum, au fost primari PSD care au avut curajul de a semna initiativa #fărăpenali , o putea face și dumnealui, demonstrând că are o altă atitudine și viziune asupra statului de drept. A ratat momentul. N-a fost doar un refuz, ci o reacție deplorabilă. Văzând explicația publică pe care a dat-o, am înțeles încă o dată de ce Constanța arata așa cum arată, de ce este administrată atât de prost. Nu e vorba doar despre lipsă de curaj și despre neasumarea unor decizii, ci despre neprofesionalism, despre aroganță, despre incapacitatea de a recepționa niște mesaje venite din partea cetățenilor și despre sfătuitori slab pregătiți.Primarul a motivat refuzul prin:1. faptul că inițiativa ar fi "lipsită de finalitate și ce substanță"2. o pretinsă neconstituționalitate a proiectului generată de împrejurarea că nu se poate interzice în mod absolut, perpetuu, un drept fundamental.1. Finalitatea acestei inițiative există și este cât se poate de simplă: România nu trebuie sa mai fie condusă de infractori! Pentru primarul Făgădău acest scop este "politicianist" și ”lipsit de substanță”. Înțelegem de aici că, în viziunea lui Decebal Făgădău, este plină de substanță doar politica pesedistă ca România să fie condusă și pe viitor de infractori.2. Inițiativa este constituțională, ea nu presupune interzicerea unui drept fundamental pentru tot restul vieții, ci pentru o perioadă limitată (până la reabilitare, amnistie sau dezincriminarea faptei). Primarul dovedește că are sfătuitori superficiali, care dau sfaturi fără a se informa, dar și că nu are disponibilitatea de a pleca urechea la informații și opinii venite din alte surse.Eram acolo tocmai pentru a-i prezenta această inițiativă, dar a refuzat explicațiile. În schimb, admițând că nu e jurist și că nu prea se pricepe la chestiuni de acest gen, și-a dat totuși cu părerea pe acest subiect, demonstrând o superficialitate inacceptabilă.În fine, oricât am despica firul în patru, Constanța este un oraș prost administrat, primarul este un om slab, superficial, autosuficient, care nu are nici tăria și nici priceperea de a se desprinde de gașca de infractori din PSD și de a face din Constanța un oraș de prim rang la nivel național și european. Așa pot înțelege și miile de turiști care ne vizitează orașul de ce Cazinoul în ruină este simbolul distrugerii acestui oraș către de către o gașcă de derbedei și infractori de care actualul primar, prin faptele sale, nu se dezice nici în al doisprezecelea ceas”, susţine deputatul USR de Constanţa, Ion Stelian Cristian.Vă reamintim că primarul municipiului Constanţa, Decebal Făgădău a declarat că nu a semnat iniţiativa “Fără penali în funcţii Publice”, deoarece avocaţii săi i-ar fi spus că acest demers este unul profund neconstituţional.Cei care doresc să sprijine inițiativa "Fără penali în funcții publice", pot găsi mai multe informații aici: https://www.farapenali.ro/#semneaza și ne pot ajuta aducând liste cu semnături la unul din centrele de colectare: https://www.farapenali.ro/centre-de-colectare Campania este pe ultima sută de metri, mai este mai puţin de o lună și se încheie etapa strângerii de semnături, iar sprijinul cetăţenilor este vital pentru reușita acestui proiect al normalității.