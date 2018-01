Deputatul 'Mitraliera' SOCHEAZA din nou: Catalin Radulescu vrea DEZINCRIMINAREA abuzului in serviciu

Deputatul Cătălin Rădulescu şochează din nou. Chiar înainte de a intra la şedinţa CEX a PSD, Rădulescu, poreclit deputatul Mitralieră, le-a mărturisit jurnaliştilor că între amendamentele propuse pentru modificarea Codului Penal va propune şi dezincriminarea abuzului în serviciu.

"În weekend am stat cu toţi avocaţii, am eliminat multe dintre amendamente, erau peste 100 şi ceva de amendamente, am modificat multe dintre ele ca şi formă, uitându-mă cum era forma în Codurile Penale din alte state. (...)Abuzul în serviciu, de exemplu, propunerea mea va fi să îl dezincriminăm pentru că în 90% dintre state este dezincriminat. Deci pragul nu-şi are rostul. (...) O redefinire a abuzului în serviciu, da.", a declarat Cătălin Rădulescu.