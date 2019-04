Deputatul Petru Movila: ''Medicina de familie este considerata prioritate nationala doar pe hartie''

Petru Movila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicina de familie a fost considerata de catre toate guvernele ”prioritate nationala”, insa, din pacate, doar pe hartie. Prin intermediul propunerii legislative initiate de Deputatul Petru Movila cu privire la modificarea Ordonantei nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, se are in vedere corectarea unor inechitati atat fata de medici cat si de asistenti medicali care profeseaza in cabinetele de medicina de familie. La acest moment, desi asistentii medicali din cabinetele medicilor de familie au aceeasi formare de baza cu asistentii comunitari, au aceleasi competente, au gradul principal si vechime, peste 70% dintre acestia traiesc la limita subzistentei, ...