Deputatul Tudor Ciuhodaru: Salvati 112! Zeci de apeluri false pe minut

Deputatul iesean Tudor Ciuhodaru lanseaza un apel de ultima ora! Acesta arata, printr-o declaratie de presa, ca in Romania sunt aproximativ 25 de apeluri false pe minut. '' Apel de urgenta: salvati 112! Sunt 25 de apeluri false sau abuzive pe minut. Ultimul apelant de acest tip solicita ,,urgent" un pahar de apa. Vreau toleranta zero pentru cei ce apeleaza abuziv numarul care ne poate salva viata-112. Pana nu se intampla alte drame. Depun un nou proiect de lege ce prevede ca cei ce isi bat joc sunand abuziv sau dand alerte false la 112 sa suporte costul interventiei si dublarea pedepselor pentru apelare abuziva. Legea Ciuhodaru are drept obiectiv major descurajarea apelarii abuzive la 1 ...