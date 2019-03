Deputatul Vasile Citea: O zi importanta pentru alesii locali

Vasile Citea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul iesean Vasile Citea a votat, in plenul Camerei Deputatilor, doua legi foarte importante pentru alesii locali. Deputatul sustine ca, impreuna cu colegii din Partidul Social Democrat si ALDE, au votat unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice. ''Astazi, 20 martie 2019, in plenul Camerei Deputatilor, am votat doua legi foarte importante pentru alesii locali, legi la care s-a muncit foarte mult si pe care le-am sustinut impreuna cu toti colegii nostri, parlamentarii PSD si ALDE. Vorbim de doua proiecte de lege, unul dintre ele face referire la Legea nr. 161 din 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnit ...