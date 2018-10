Derbi trist in Oltenia: Universitatea Craiova - FCSB 2-1 ACUM LIVE

Horoscop 22 octombrie 2018. Taurii primesc vești bune, iar Leii au o atitudine pozitiva Horoscopul zilei de luni, 22 octombrie 2018. Previziunile astrale complete pentru fiecare zodie în parte

Stramosul temutului piranha, de pe vremea dinozaurilor, gasit in Europa Daca in prezent piranha traieste in America Latina, 20 de specii diferite gasindu-se in Amazon, se pare ca altfel stateau lucrurile cu 150 de milioane de ani in urma. Oamenii de stiinta au gasit recent ramasitele unui astfel de peste care teroriza adancurile in sudul Germaniei.

La 4 ani de la moartea “fratelui” sau, Ilie Balaci și-a prevestit moartea: “Imi e dor de Nae!” CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a obținut mărturii cutremurătoare de la Costin, unul dintre fiii regretatului Nicolae Manea. La patru ani de la dispariția “fratelui” său, “Minunea Blondă” și-a prevestit moartea. Îi era dor de legenda Rapidului, alături de care a trăit clipe de neuitat. În ultimele zile ale vieții, Ilie Balaci a vorbit […] The post La 4 ani de la moartea “fratelui” său, Ilie Balaci și-a prevestit moartea: “Îmi e dor de Nae!” appeared first on Cancan.ro.

Gigi Mulțescu sigur de play-off dupa victoria cu Hermannstadt: „Nici nu ne gandim sa pierdem play-off-ul!” Gigi Mulțescu, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu, a declarat că cele trei puncte pe care elevii săi le-au obținut în duelul cu FC Hermannstadt, scor 2-0, sunt extrem de importante în economia campionatului și a prezenței echipei sale în play-off la finalul acestui sezon regular. „Meciul era foarte important, era nevoie să câștigăm, să […] The post Gigi Mulțescu sigur de play-off după victoria cu Hermannstadt: „Nici nu ne gândim să pierdem play-off-ul!” appeared first on Cancan.ro.

Blestem rupt in memoria lui Ilie Balaci! Dezvalurirea capitanului: ”Mi-a spus ca se distra!” Alexandru Mitriță, căpitanul oltenilor, a dezvăluit la finalul jocului cu FCSB, 2-1, ce i-a spus Ilie Balacu cu câteva zile înainte de marea tragedie. Mitriță a mai divulgate ce au discutat jucătorii Craiovei în vestiar, cu câteva minute înaintea meciului. De 16 ani Universitatea Craiova nu mai câștigase în fața FCSB, fie că a fost […] The post Blestem rupt în memoria lui Ilie Balaci! Dezvălurirea căpitanului: ”Mi-a spus că se distra!” appeared first on Cancan.ro.

Marea Britanie, Franta si Germania cer explicatii Arabiei Saudite privind moartea lui Khashoggi Oficialii din Marea Britanie, Franţa şi Germania condamnă uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi şi cer Arabiei Saudite clarificări urgente privind modul în care a acesta a fost ucis, relatează BBC.

Descoperire macabra la Braila: mai multe bucati dintr-un cadavru, descoperite intr-o gospodarie Mai multe bucăţi din cadavrul unui bărbat dispărut de aproximativ doi ani au fost descoperite duminică în casa soţiei sale, iar poliţiştii au deschis o anchetă. Femeia a fost reţinută pentru 24 de ore şi este interogată de poliţişti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Alexandu Mitrița a explicat de ce a caștigat U Craiova meciul cu FCSB: 'Așa a vrut domnul Ilie Balaci sa se intample' Mijlocaşul Alexandu Mitriţă a declarat că aşa a vrut Ilie Balaci, ca echipa sa, CSU Craiova, să fie condusă în minutul 8, apoi să revină şi să câştige meciul cu FCSB, informează News.ro."Nu trebuie să mai spunem cui dedicăm această victorie. Nu conta cum câştigăm în seara asta, trebuia să câştigăm. ...