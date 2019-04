Descarci ilegal "Game of Thrones"? Vezi ce poti pati

Game of Thrones google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Popularitatea de care are parte serialului "Game of Thrones/Urzeala Tronurilor" pe site-urile de descarcari ilegale este folosita de hackeri pentru a ataca computere, relateaza nme.com. Numele serialului "Urzeala Tronurilor" este unul dintre cele mai cautate de pe aceste tipuri de platforme, deoarece acestea permit descarcarea gratuita. Expertii avertizeaza ca popularitatea productiei i-a determinat pe infractorii cibernetici sa isi ascunda software-urile rau intentionate in spatele unor torenti cu episoade ale serialului, cu scopul de a pacali utilizatorii sa le descarce pentru ca apoi sa le fie infectat computerul. Game of Thrones sezon 8: noul teaser dezvaluie finalul pe care nu ...