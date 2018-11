Deschiderea oficiala a targului de Craciun din Constanta se amana! Programul targului

Din pricina condițiilor atmosferice care au făcut aproape imposibilă amplasarea majorității elementelor componente ale Târgului de Crăciun în Piața Ovidiu din Constanța:Data deschiderii oficiale a Christmas Market By The Sea se va muta în ziua de Sâmbata 1 decembrie 2018 - ora 16:00.Astăzi 30 Noiembrie, data stabilită inițial pentru deschiderea târgului, în Piața Ovidiu vor fi amplasate carusel, trenuleț, mașinuțe pentru copii înca nefuncționale si van-uri/căsuțe cu mâncare, van-uri/căsuțe cu băutură și van-uri/căsuțe cu dulciuri, acestea fiind deschise pe toatăperioada evenimentului Sărbatoarea Subcarpați – interval orar 20:00-23:00.La data deschiderii oficiale Sâmbata 1 decembrie, în Piața Ovidiu vor fi amplasate și funcționale urmatoarele: carusel, trenuleț, mașinuțe pentru copii, van-uri/căsuțe cu mâncare, van-uri/căsuțe cu băutură și van-uri/căsuțe cu dulciuri.Amplasarea Cortului încălzit, amenajarea locului special pentru Donații către cei nevoiași și a Căsuței lui Moș Crăciun, vor începe Luni 3 decembrie 2018, și se vor desfășura până Joi 6 decembrie, finalizarea lor depinzând strict de condițiile meteo.Perioada amplasării Patinoarului, va fi stabilită în decursul weekend-ului, în funcție de condițiileatmosferice. Vom reveni cu detalii despre acest aspect în zilele următoare.Sâmbătă 1 decembrie 2018, constănțenii sunt așteptați la prima seară de concerte din cadrul Christmas Market By The Sea. Începând cu orele 20:00 vor concerta - SOUNDOPAMINE și JAZU.Programul concertelor va fi anunțat înainte de fiecare eveniment pe pagina de Facebook – By The Sea.• Căsuta lui Moș Crăciun: 6 -24 decembrie 2018- Vizită Moș Crăciun: Vineri-Sambătă, 13:00-16:00.- Colectare scrisori către Moș Crăciun 11:00-22:00• Centru donații: 6 -27 decembrie 2018- Luni-Marți-Miercuri-Joi-Vineri-Sâmbătă-Duminică- interval orar 11:00-22:00.• Vom reveni cu detalii despre deschiderea si programul patinoarului si a cortului incalzit, acest lucru depinzand strict de conditiile atmosferice.Pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții optime, începând cu data de 29 noiembrie și până în data de 27 decembrie 2018, Primaria Constanța a blocat circulatia autovehiculelor pe următoarele artere de acces spre Piața Ovidiu, astfel:• strada Marcus Aurelius la intersecția cu strada Dimitrie Cantemir;• strada Vasile Canarache la intersecția cu strada Sulmona;• strada Mircea cel Bătrân la intersecția cu strada Sulmona;• bulevardul Tomis la intersecția cu strada Sulmona;• strada Traian la intersecția cu strada Sulmona;• strada Revoluția din 22 decembrie 1989 la intersecția cu strada Crângului;• strada Arhiepiscopiei cu strada Crângului;În perioada desfășurării evenimentului, strada Marcus Aurelius va avea dublu sens de mers.Intarea este liberă.