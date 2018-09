Descinderi la suspecti de inselaciune. Prejudiciul depaseste 1.250.000 de lei. Ce au stabilit anchetatorii

În urma a 3 percheziții efectuate la persoane bănuite de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, polițiștii specializați în investigarea criminalităţii economice au ridicat mai multe laptop-uri, telefoane mobile, cartele telefonice și ştampile. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională depăşeşte 1.250.000 de lei.Potrivit Poliției Române, la data de 5 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Botoșani au efectuat 3 percheziţii la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.Din cercetări a rezultat faptul că două femei, de 41 şi 48 de ani, ambele din județul Botoșani, dintre care una angajată a unei societăţi de creditare, iar cealaltă broker de asigurări, ar fi încheiat, în perioada 2015-2018, 153 de contracte de creditare pe numele unor persoane fizice.Acestea ar fi folosit, fără drept, datele de identificare ale persoanelor vătămate, în vederea obţinerii unor foloase patrimoniale injuste.Ulterior, femeile şi-ar fi însuşit sumele de bani obţinute în urma contractelor de creditare, pe care le-ar fi semnat în fals.În urma percheziţiilor, polițiștii au descoperit şi ridicat două laptop-uri, mai multe telefoane mobile şi cartele telefonice și ştampile presupus a fi falsificate.Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 1.250.000 de lei.În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, cele două femei fiind în continuare cercetate.