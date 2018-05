Descinderi masive la hotii de la Sinesti! Au fost incoltiti de politie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, la sediul unor persoane suspectate ca ar avea legatura cu jafurile din localitatea Sinesti, judetul Ialomita, care au ingrozit Romania in ultimele saptamani. Cel putin patru perchezitii domiciliare au loc joi dimineata in localitatea Movilita din judetul Ialomita, in cazul jafurilor de la Sinesti, potrivit Realitatea TV. Descinderi, in aceasta dimineata, la membrii bandei de hoti care actiona la Sinesti, in judetul Ialomita. In vizorul politistilor sunt patru persoane suspectate ca ar fi furat din masinile oprite intr-o parcare din zona. Unul dintre ei a ajuns si ieri in fata procurorului, dar a fost eliberat ulterior. Potrivit politistilor, suspectii au sustras sume de bani si cardu ...