Descoperire cosmica: aceasta e cea mai veche stea din Univers

In mod normal, stelele care s-au format dupa Big Bang sunt undeva foarte departe in Univers. Insa astronomii au descoperit o stea de 13,5 miliarde de ani chiar in galaxia noastra, in Calea Lactee. Steaua se numeste 2MASS J18082002–5104378 B si se numara printre cele mai batrane stele din Univers. Cercetatorii si-au dat seama de varsta acestei stele dupa continutul de metal din ea. La inceput, in Univers nu erau prea multe metale. Ele se formau in inima primelor stele, care – atunci cand mureau – eliberau tot acel metal in spatiu, unde alte stele il captau cand incepeau sa se formeze. Astfel, generatiile noi de stele au inceput sa fie din ce in ce mai bogate in metale. Insa 2MAS ...