Descoperire de ULTIMA ORA: Alimentul care, consumat la micul dejun, te scapa toata ziua de excesul de zahar

Gala „Oss Fighters & Golden Fighter“, care se dispută vineri, 25 august, în Piaţeta Perla din Mamaia, anunţă un spectacol deosebit. One Star Security şi partenerii săi au pregătit un nou eveniment de top, punctul de atracţie fiind prima întâlnire K-1 Rom&ac ...

Senatorul Alina Gorghiu, fost presedinte al PNL, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca are convingerea ferma ca Liviu Dragnea este cel care a adus in Piata Victoriei, pe 10 august, huliganii si persoanele care au starnit momentele violente.

Numarul focarelor de pesta porcina africana confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 725, acestea fiind active in 10 judete din nord-vestul si sud-estul tarii, respectiv in 156 de localitati, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

Gata, suspansul s-a dus! Enrique Iglesias a dat-o de gol pe Andra, care ieri a anunțat că pregătește o surpriză și a postat pe rețelele de socializare o înregistrare în care apar mai multe cadre trase pentru cel mai nou clip al său. Andra și-a dorit să păstreze totul secret, dar Enrique Iglesias a dat-o