Descoperire in Marea Neagra: A fost gasita cea mai veche epava intacta din lume

Cea mai veche epava intacta din lume a fost gasita la o adancime de 2 km in largul coastei bulgare. Ambarcatiunea este o nava comerciala greaca si dateaza de acum 2400 de ani. In ultimii 3 ani, cercetatori si arheologi britanici si bulgari au studiat in amanunt fundul Marii Negre. Acolo au descoperit peste 60 de epave care dateaza dinaintea erei noastre, pana in secolul al XIX-lea. Dr. Dragomir Garbov, arheolog: "Vorbim aici de ambarcatiuni conservate aproape in intregime. Am gasit chiar bucati de franghii, epave care arata de parca s-ar fi scufundat ieri." Vezi si: O nava de razboi ruseasca ce continea sute de tone de aur a fost descoperita! Aurul valoareaza sute de miliarde de dolari - V ...