Descoperire inedita: Mersul cu spatele ajuta la amintirea evenimentelor uitate

Persoanele care merg cu spatele au rezultate mai bune la testele de memorie in comparatie cu cele care stau pe loc sau se deplaseaza inainte, conform concluziilor unui studiu condus de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Roehampton din Marea Britanie, citat de MedicalXpress si APP. Cercetarea publicata in jurnalul Cognition demonstreaza un nou efect care ar putea avea implicatii importante in abordarea medicala a pierderilor de memorie. Sase experimente au fost realizate pentru a se afla daca miscarile inapoi ar avea efecte benefice in procesul de amintire in comparatie cu cele efectuate inainte sau cu pozitia statica. Cei 114 participanti la studiu au fost impartiti ...