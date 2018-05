Descoperire istorica la Auschwitz. Secretul ascuns intr-o cana timp de 70 de ani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este vorba despre un inel si un lantisor din aur, ambele ascunse intr-un gest de disperare acum mai bine de 70 de ani, in fundul dublu al unei cani de metal de catre un prizonier al temutului lagar nazist Auschwitz-Birkenau, care au fost descoperite in cadrul unor lucrari de conservare. Cana care ascundea bijuteriile era unul dintre sutele de exponate pe care turistii le puteau observa vizitand muzeul: „Am mai facut astfel de descoperiri, insa aceasta este unica datorita felului in care au fost ascunse bijuteriile. Nu am verificat toate miile de ustensile de bucatarie, dar am reusit sa gasim aceste obiecte pretioase fiindca fundul dublu s-a degradat si s-a desprins singur de cana”, a declarat un purtator de cuvant ...