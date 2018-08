Descoperire macabra la Constanta. Ce au gasit pompierii ISU Dobrogea intr-un apartament de pe strada Aurora

Simona Halep, numărul unu mondial şi principala favorită, o va înfrunta pe estoniana Kaia Kanepi în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York. Citește mai departe...

Un barbat a tras asupra politiei, joi seara, in plin centrul Moscovei, ranind un om al legii, a indicat intr-un comunicat Comitetul de Investigatie din Rusia, principala institutie insarcinata cu anchetele penale, transmite AFP.

Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre F91 Dudelange (Luxemburg) si CFR Cluj, din prima mansa a playoff-ului Europa Leaguea.

Jocul „Adevăr sau provocare” scoate la iveală multe detalii ascunse din viaţa oamenilor. Aşa s-a întâmplat şi în cazul unui prezentator TV de la noi, care a recunoscut că a făcut sex în grup. Jorge, cunoscutul prezentator de la Antena Stars, a jucat alături de colega lui de platou, Maria Simion, „Adevăr sau provocare”, iar […] The post Un celebru prezentator de la noi a recunoscut că a făcut sex în grup! appeared first on Cancan.ro.