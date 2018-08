Descoperire șocanta in Dambovița! Un șofer a fost gasit mort in cabina TIR-ului

Descoperire socanta in Dambovita. Un cetatean turc, de 53 de ani, a fost gasit decedat in cabina unui tir stationat in curtea unei societati comerciale din orasul dambovitean Racari. Firma are ca obiect de activitate comercializarea de usi si mobilier. Barbatul gasit fara viata era angajat ca sofer pe tir la o societate comerciala din […]

The post Descoperire șocantă în Dâmbovița! Un șofer a fost găsit mort în cabina TIR-ului appeared first on Cancan.ro.