Descoperire revolutionara. Plamanii au inca o functie

Plamanii au inca o functie, despre care nu se stia pana acum - produc sange. Mai exact, trombocite, adica acele celule care opresc sangerarea. Este descoperirea revolutionara pe care au facut-o cercetatorii de la UC San Francisco din California, o descoperire ce poate da peste cap teorii insusite de zeci de ani de lumea medicala si care poate schimba, totodata, modul de tratare a unor afectiuni ale sangelui. in urma experimentelor realizate pe soareci, specialistii Universitatii California au descoperit ca plamanii joaca un rol mult mai complex in organismul mamiferelor. Nu doar ca faciliteaza respiratia, dar au atributii importante si in mecanismul de producere a sangelui, alaturi de ma ...