Descoperire SOCANTA in Capitala: Doi agenti de paza, gasiti morti intr-o cladire

Descoperire şocantă în Capitală! Poiţiştii Secţiei 17 au găsit marţi dimineaţa cadavrele a doi agenţi de pază într-o clădire dezafectată unde îşi desfăşurau activitatea.

"Astazi, la ora 07.00 Sectia 17 Politie a fost sesizata ca doi agenti de paza au fost gasiti decedati intr o cladire dezafectata, cladire unde efectuau serviciul. La fata locului s a deplasat echipa operativa fiind demarate cercetarile in vederea stabilirii cauzei si conditiilor in care s a produs decesul. La adresa s-au deplasat si reprezentanti ai ITM Cadavrele celor doi barbati au fost ridicate si transportate la INML in vederea efectuarii necropsiei. Cercetarile vor fi continuate sub supravegherea PJS5", informează Poliţia Capitalei.