Descoperire socanta intr-o garsoniera din Gorj! Proprietarul a gasit oase umane sub cada

Un barbat din Gorj a ramas socat in momentul in care a gasit oase umane in baia sa. Osemintele se aflau chiar sub cada. Barbatul si-a cumparat garsoniera in urma cu cateva luni si avea in plan sa o renoveze. Nu mica i-a fost insa mirarea atunci cand a descoperit oasele umane. Proprietarul i-a anuntat imediat pe oamenii legii care s-au deplasat la fata locului si au deschis o ancheta.

Osemintele ar apartine unui copil

„Politia orasului Rovinari a fost sesizata de un barbat de 37 de ani, din comuna Balteni, cu privire la faptul ca a gasit niste fragmente osoase in locuinta din localitatea Balteni, pe care a achizitionat-o cu cateva luni in urma si o renova. Osemintele au fost ridicate de politisti si depuse la SML Gorj pentru stabilirea naturii acestora”, a spus Andrei Lazar, purtatorul de cuvant al Politiei Gorj.

Conform unor surse din ancheta, oasele descoperite ar apartine unui copil. Ramane de vazut ce vor spune oamenii legii la finalul anchetei.

