Descoperire spectaculoasa anuntata de NASA. Ce se afla in sistemul nostru solar

Te deranjeaza praful din casa? Atunci nu ai idee cat de mult este in spatiu. Potrivit celor de la SlashGear, expertii NASA au identificat inele uriase de praf in sistemul nostru solar, dispuse pe orbitele planetelor Mercur si Venus. Vezi si: Anunt NASA. Ce se va intampla cu racheta Boeing ce trebuie sa duca oameni pe Marte pana in 2030 Praful descoperit de NASA reprezinta ramasite din urma cu 4,6 miliarde de ani, cand sistemul nostru solar s-a format. Acestea, cred specialistii americani, sunt ramasitele unor coliziuni puternice cu asteroizi. Partea care i-a surprins cel mai mult pe cei de la NASA a fost norul de praf de pe orbita planetei Venus, si asta deoarece acea zona nu este traversata de ...