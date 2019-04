Descoperire surprinzatoare pe locul anticului oras Sodoma. Ce-au gasit in adancuri

Sodoma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Exploratorii au facut o descoperire deosebita chiar sub muntele Sodom, in zona unde era localizat in Antichitate orasul biblic Sodoma. O echipa de speologi a descoperit sub Muntele Sodom o pestera de sare uriasa. Este de fapt cea mai mare pestera de acest fel, intinzandu-se pe o lungime de 10 km. Pestera Malham a fost cartografiata partial in anii 1980, insa nimeni nu stia pana acum cat de mare este, pentru ca nu fusese cercetata in totalitate. Pestera este plina de stalactite si stalagmite din sare. In apropiere se afla si un stalp de sare, care este legat de legenda biblica a sotiei lui Lot, care ar fi fost transformata in sare pentru ca a privit inapoit spre orasul „blestemat” Sodoma. Potrivit ...