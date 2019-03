Descoperire TERIFIANTA: Cadavru mumificat  langa vila lui Ceausescu

politia 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un cadavru mumificat a fost gasit in urma cu putin timp intr-o capela de rugaciuni din zona fostei vile a lui Nicolae Ceausescu din comuna Maracineni. Scene cutremuratoare in urma cu cateva minute, la Crematoriul Uman, unde este incinerata Zina Dumitrescu Foarte multi politisti criminalisti au fost trimisi la fata locului si demareaza o ancheta. Este un loc in care nimeni nu mai mergea. Vila lui Ceausescu este inchisa cu lacatul si nu este un loc deloc populat. Cadavrul va fi ridicat si dus la IML. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. cadavru mumificat ...