Descoperire uimitoare intr-un cimitir vechi de 1500 de ani: ”Ei ii spun Vampirul din Lugnano” - FOTO

Arheologii au descoperit ramasitele unui baiat de aproximativ 10 ani care a fost ingropat cu o piatra in gura, intr-un cimitir italian din secolul al 5-lea. Oamenii de stiinta sunt de parere ca baiatul a fost ingropat in acest fel deoarece oamenii se temeau ca se va transforma in vampir si va raspandi malaria printre ceilalti locuitori. Potrivit Russia Today, aceste ramasite au fost descoperite de arheologii de la Universitatile Arizona si Standford impreuna cu specialisti din Italia. "Nu am vazut niciodata asa ceva. Este extrem de straniu si bizar. Local, ei ii spun Vampirul din Lugnano", a declarat arheologul american David Soren, care a coordonat sapaturile arheologice in acea zona inca din an ...