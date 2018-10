Descoperire uluitoare! Pe Marte exista suficient oxigen molecular pentru a sustine viata

Marte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unui studiu publicat de revista Nature, apele sarate situate sub suprafata planetei Marte ar putea contine suficient oxigen molecular pentru a sustine viata microbilor si a buretilor. Studiul — o cercetare efectuata de NASA si de Institutul de Tehnologie din Pasadena, California, spune ca pe Marte oxigenul este rar, decat pe Terra, unde viata aeroba a evoluat in paralel cu fotosinteza ridicand astfel nivelul prezentei acestui element chimic. Pe Marte, spun autorii studiului, oxigenul apare doar in mici cantitati, fiind produs de o reactie de descompunere a dioxidului de carbon care produce lumina. Anuntul NASA: Un asteroid masiv se apropie de Pamant Studiile anterioare semnalau ca ox ...