Descoperire URIASA! Oamenii de stiinta sustin ca exista viata pe planeta Venus

Venus Pamant google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Planeta Venus, in pofida conditiilor de infern de la suprafata sa, ar putea gazdui viata undeva in straturile superioare ale atmosferei, conform unei echipe de cercetatori care a prezentat un nou studiu despre aceasta planeta la sfarsitul saptamanii trecute in cadrul conferintei Breakthrough Discuss de la Universitatea californiana Stanford, transmite Space.com. Conditiile de la suprafata planetei sunt in mod clar inospitaliere pentru ceea ce stiinta recunoaste drept viata - un desert suficient de fierbinte pentru a topi plumbul, cu o presiune atmosferica de 90 de ori mai mare decat la nivelul marii pe Pamant, presiune care pe planeta noastra se manifesta in mari si oceane la adancimea de aproximativ 9 ...