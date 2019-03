Desen mural in semn de omagiu adus solistului The Prodigy

mural google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Artistul stradal Nathan Murdock a creat, in doua zile, un desen mural in orasul englez Peterborough, in semn de omagiu adus lui Keith Flint, solistul trupei The Prodigy care s-a sinucis la inceputul lunii martie. Desenul a fost realizat pe un perete dedicat graffiti-urilor, scrie BBC. S-a aflat cum a murit Keith Flint, solistul trupei Prodigy Flint este reprezentat intr-o ipostaza caracteristica, cu parul de culoare verde. Lucrarea are o inaltime de 3,6 metri. „A trebuit sa o fac cum trebuie. Este omagiul meu - am vazut trupa de nenumarate ori, iar ultima data, in decembrie”, a spus artistul. „Auzi multe povesti tragice despre moartea unor persoane celebre, dar acum a fost prima data c ...