Desen semnat de Pablo Picasso, adjudecat contra sumei de 286.000 de euro

Desenul "Joueuse de flûte et nu couché", semnat de Pablo Picasso, care apartine Muzeului de Arta Moderna (MoMA) de la New York, a fost adjudecat la Christie's contra sumei de 286.000 de euro, potrivit casei de licitatie. Lucrarea a fost realizata la Paris, in cerneala chinezeasca. Opera, estimata intre 250.000 si 350.000 de euro, a fost vanduta in beneficiul fondului de achizitie pentru Muzeul de Arta Moderna. Datand din octombrie 1932, an prolific pentru viata privata si artistica a lui Picasso, acest desen face parte dintr-o serie de cerneluri chinezesti ...