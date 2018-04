Desertul Sahara se mareste, iar stratul de gheata din Groenlanda se micsoreaza

Desertul Sahara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua studii au scos la iveala transformarile prin care trece planeta din cauza schimbarilor climatice. Astfel, in decursul ultimului secol, desertul Sahara s-a marit cu 10%, in timp ce stratul de gheata din Groenlanda se topeste intr-un ritm alert. Cateva studii publicat in diferite jurnale ilustreaza schimbarile cu care se confrunta Pamantul. Toate aceste studii au ajuns la concluzia ca Sahara se extinde in acelasi timp in care gheata din vestul Groenlandei se topeste mai repede ca niciodata. Un studiu publicat in Journal of Climate a constatat ca Sahara este cu 10% mai mare astazi decat in 1920. In plus, si alte deserturi din lume s-ar fi putut extinde in cursul acestui secol. „Deserturile ...