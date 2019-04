Desfasurare de forte pe litoralul romanesc! Sute de politisti, jandarmi, scafandri, dar si elicoptere, in cautarea pachetelor cu droguri

Desfasurare de forte litoral google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 300 de politisti si jandarmi sunt angrenati intr-o ampla actiune care se desfasoara pe litoralul romanesc, pe o distanta de circa 90 de kilometri, intr-un dosar de trafic de droguri, la cautari participand si 14 ambarcatiuni, scafandri, precum si doua elicoptere, a declarat sambata, in statiunea Mamaia, purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan. "Astazi, in judetul Constanta, s-a desfasurat o ampla operatiune de cautare a unor pachete susceptibile a contine droguri de mare risc. In cadrul acestei activitati au fost implicati politisti din cadrul Politiei Romane, politisti de frontiera, jandarmi, dar si lucratori din cadrul altor structuri ale Ministerului Afaceri ...