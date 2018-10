Despagubire record primita de un roman beat lovit cu masina in Italia! Un milion de euro si pensie pe viata

despagubiri record google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tribunal italian a stabilit acordarea unor despagubiri record pentru un roman ranit intr-un accident rutier produs in urma cu cinci an - el va primi peste un milion de euro si o pensie lunara. Decizia instantei italiene surprinde, avand in vedere faptul ca romanul de 38 de ani era in coma alcoolica in momentul producerii accidentului. In plus, despagubiri atat de mari nu au fost primite nici macar in cazul victimelor care au decedat in urma unor accidente rutiere, relateaza gazetaromaneasca.com. Accidentul a avut loc in seara de 23 ianuarie 2012, in Sant-Angelo Romano. Romanul, C.T., in varsta de 38 de ani la data producerii accidentului, traversa strada print-un loc nemarcat, in momentul in care ...