Despagubiri RECORD pentru o eleva din Bacau umilita si santajata online de un adolescent

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parintii unui adolescent de 17 ani, din Bacau, au fost obligati, prin hotarare judecatoreasca, sa achite 40.000 de lei daune morale unei eleve de 15 ani, pe care fiul lor a santajat-o si umilit-o online. Decizia instantei este definitiva, iar judecatorii au pus sechestru pe bunurile familiei, pentru a se asigura ca suma va fi platita, relateaza adevarul.ro In toamna anului trecut, mama minorei a depus o plangere la Politie, dupa ce a aflat ca in mediul online circula fotografii cu fiica sa in ipostaze intime. Aceasta i-a povestit mamei si apoi politistilor, ca in vara a cunoscut pe un baiat, cu care a inceput sa vorbeasca. Dupa un timp, baiatul, de 17 ani, i-a cerut o poza, iar ea i-a trimis una comuna. Acesta a revenit si i ...