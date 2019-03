Despartite de Armata! Sase luni, Elena Carstea nu va putea vorbi cu fiica ei cea mica si nici n-o va vedea

Ambele fete ale Elenei Carstea au ales sa intre in Armata. Cel mai nou recrut din familie este mezina, Adriana, care acum, dupa inrolare, e rupta total de familie pentru sase luni. Dorul mamei ei e mare. Insa regulile nu pot fi incalcate.

Pe vremea cand erau foarte mici, Sanda si Adriana au avut norocul ca Elena Carstea sa le schimbe destinul. Artista le-a luat de la orfelinat, le-a oferit o viata fara lipsuri, in Romania, apoi s-a mutat impreuna cu cele doua fiice in America.

Beneficiind de aceeasi educatie si extrem de ambitioase, amandoua si-au urmat drumul lor in viata. Iar visurile le-au devenit realitate. Si-au dorit sa lucreze pentru armata americana. Iar prima care a facut acest pas a fost Sanda. A intrat in Garda Nationala, unde poate fi solicitata sa salveze oameni, in caz de situatii de urgenta, precum cutremure sau uragane.

Respecta regulile

Acum, si mezina Adriana a facut acelasi lucru. A imbracat haina militara. In urma cu cateva zile, ea a plecat intr-o tabara de pregatire si, potrivit regulilor interne, nu are acces la mediul online si nici permisiunea sa tina legatura cu cei dragi. Asa se face ca va comunica, in urmatoarele sase luni, doar prin intermediul scrisorilor cu mama ei si cu celelalte persoane dragi ramase acasa.

