Despre alegeri anticipate. Mesajul PSD Iasi pentru Mihai Chirica: "Cu ce au gresit iesenii, domnule primar?"

PSD Iasi constata lipsa de interes a primarului Mihai Chirica de a convoca consilierii locali intr-o noua sedinta ordinara a deliberativului iesean. "Se pare ca domnia sa continua sa respecte un calendar personal, care are drept prioritati participarea la diverse evenimente festive si transmiterea de scrisori lacrimogene iesenilor. Mesajul nostru pentru domnul primar, transmis acum aproximativ o saptamana, a fost unul foarte clar. Suntem deschisi unui parteneriat corect si transparent, prin care sa se tina cont de majoritatea stabilita in Consiliul Local in urma alegerilor locale din 2016. Prioritatea noastra, acum, este implementarea programului de guvernare locala cu care ne-am prezentat, atunci, in fata iesenilor. Am ...