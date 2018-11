Despre cele mai frumoase si spectaculoase traditii ale neamului romanesc, in studioul BZI LIVE cu Adrian Ardelean - directorul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale

ewqewq google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 6 noiembrie 2018, incepand cu ora 15.00, in studioul BZI LIVE se va dialoga despre cele mai frumoase si originale traditii si obiceiuri ale romanilor. Invitat va fi Adrian Ardelean - director al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT). Astfel, omul care duce mai departe traditia faimosului targ de ceramica Cucuteni 5000, merge in teritoriu si ii promoveaza pe oamenii care continua sa duca mai departe munca stramosilor, va oferi detalii si informatii extrem de interesante pe aceasta zona. Pe de alta parte, acesta va vorbi despre cat de important este sa respectam Dragobetele in loc de Valentine's Day, Haloween in loc de Sfantul Andrei sau sarbatorile ce tin ...