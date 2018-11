Despre conștiința / VIDEO

Intrarom a fost premiata pentru implementarea primului sau Proiect Pilot Smart City Intrarom, subsidiara romaneasca a Intracom Telecom, a primit pe 30 octombrie Premiul de Excelenta la categoria "Tehnologii Avansate pentru Orase si Cladiri Inteligente" pentru proiectul pilot implementat in municipiul Alba Iulia in cadrul Galei Smart Cities of Romania Champions 2018.

S-a scris istorie. Premiere in alegerile din Statele Unite ale Americii S-a scris istorie în Statele Unite. Un număr record de femei au intrat în Camera Reprezentanţilor în urma alegerilor. Printre ele se numără și primele femei musulmane. În plus, pentru prima dată, un homosexual a fost ales guvernator. Citește mai departe...

Accidentare grava pentru un fotbalist de la FCSB: Va lipsi 6 luni! Un fotbalist de la FCSB s-a accidentat grav si va lipsi de pe teren cel putin jumatate de an.

Ciolacu, ieșire FURTUNOASA in scandalul din PSD: As fi votat impotriva oricarei excluderi! Preşedintele PSD Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat că nu înțelege de ce a fost exclus din partid Marian Neacșu, fostul s ...

Florin Busuioc, preluat cu elicopterul SMURD Actorul Florin Busuioc a fost preluat, miercuri, de la Craiova de un elicopter SMURD şi este transportat la Institutul d ...

Florin Busuioc, inlocuit de la stiri, dupa ce a suferit un infarct. Cine apare pe post in locul lui Dat fiind infarctul prin care a trecut şi nevoia de a rămâne sub supravegherea personalului medical şi în atenţia familiei, Florin Busuioc a fost înlocuit, miercuri dimineaţă, la rubrica meteo de la postul de televiziune la care lucrează. Citește mai departe...

Klaus Iohannis a semnat! S-a terminat: decizie luat cu privire la jocurile de noroc in Romania! Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru promulgarea legii care interzice afişarea în public a cadourilor oferite la jocurile de noroc. Iniţiativa mai prevede că toate câştigurile neridicate de participanţii la jocurile de noroc organizate de Loteria Română devin venituri ale instituției. Șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență […] The post Klaus Iohannis a semnat! S-a terminat: decizie luat cu privire la jocurile de noroc în România! appeared first on Cancan.ro.

Mai multi politisti au fost batuti chiar in sectia Politiei Mai multe persoane din Craiova si comuna Sadova (judetul Dolj) au fost conduse, marti, la politie dupa ce au fost implicate intr-o altercatie fizica generata de o cearta pe cateva locuri de parcare din cartierul Craiovita Noua, iar la sediul sectiei au fost loviti si trei politisti.

Florin Busuioc a fost adus cu elicopterul SMURD la București Actorul Florin Busuioc, care a suferit un infarct la finalul unui spectacol la Craiova a fost adus miercuri după-amiază, de un elicopter SMURD, la institutul C.C. Iliescu din București. Citește mai departe...