google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Luni, 15 octombrie 2018, de la ora 15.00 sirul editiilor - dialog programate in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE au debutat intr-o maniera extrem de interesanta si de interes pentru intreaga urbe • Astfel, tema abordata a fost legata de domeniul cu cel mai mare IMPACT ECONOMIC asupra Iasului si a intregii regiuni • Invitat a fost este lect. univ. dr. Vlad Radulescu, prodecan pe probleme studentesti in cadrul Facultatii de Informatica de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza - UAIC • Absolvent al Facultatii de Automatica si Calculatoare - AC a Universitatii Tehnice - TUIASI Gheorghe Asachi, universitarul reprezinta institutia care formeaza resursa umana in domeniul cu o dezvoltare uluitoare, in ultimii ...