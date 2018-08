Despre una dintre comorile Iasului, despre universul fabulos al locurilor care fac parte din esenta culturala a urbei, cu Anca Maria Buzea - director adjunct Muzeul National al Literaturii Romane Iasi, doar in studioul BZI LIVE

Preşedintele Klaus Iohannis a condamnat luni acţiunile celor care au agresat jandarmii cu intenţia de a deturna protestul de vineri seară declarând că "violenţa şi reprimarea brutală a manifestaţiilor nu sunt acceptabile sub nicio formă". "Violenţa şi reprimarea brutală a man ...

Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj public, luni, in contextul protestelor din ultimele zile marcate de o interventie brutala a Jandarmeriei in seara si noaptea de vineri.

Antrenorul lotului national feminin de canotaj, Mircea Roman, a declarat, luni, ca a fost dezamagit de faptul ca munca i-a fost pusa sub semnul intrebarii de conducerea MTS si a precizat ca doreste ca ministrii Tineretului si Sportului, Muncii si Finantelor sa lucreze la fel de profesionist precum f ...

USR Bucureşti va solicita Prefecturii Capitalei informaţii referitoare la rolul şi ordinele date de prefectul Speranţa C ...

Un șofer din Capitală a fost oprit în trafic din cauza unui steag tricolor. Tânărul a mărturisit că polițistul nu a fost în stare să îi explice de ce trebuie să dea jos steagul. Un șofer din Capitală a avut parte de o pățanie de zile mari. În timp ce se plimba […]